ಹೊಸ ಮಸೂದೆಗೆ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಸಹಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕಡಿವಾಣ

Naveenkumar N

ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಗನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಶನಿವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶೂಟೂಟ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶದ ಅಲೆಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಬೈಡೆನ್ ಗನ್ ಬಳಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಮೂವರು ಸಾವು

ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 19 ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ವಯಸ್ಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಫಲೋ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಲ್ಲಿ 10 ಕಪ್ಪು ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

"ಈ ಮಸೂದೆಯು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಇದು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಡೆನ್ ಅಳತೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು.

Breaking: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯದ ಸೂಪರ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೂಟೌಟ್

English summary

President Joe Biden signed into law the first major gun safety legislation passed by Congress in nearly 30 years. With this law Gun use and shoot-out incidents will likely Reduce in the US.