ಇಂ"ಧನ" ಸುದ್ದಿ: ಜನರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಬೈಡನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ನಿರ್ಧಾರ!?

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಮಾರ್ಚ್ 9: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಡೆತ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡೆನ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 2022ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಡಮ್ ಸಹ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲವನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಒಟ್ಟು ಇಂಧನದ ಪೈಕಿ ಶೇ.7ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾತೈಲ ರಷ್ಯಾವೊಂದರಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಕಚ್ಚಾತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲಿನ ಯುಎಸ್ ಅವಲಂಬನೆ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೇ ಇದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್

ರಷ್ಯಾ ಇಂಧನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೈಡನ್ ಘೋಷಣೆಯು ಯುಎಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಲ್ಲದು?, ಅಸಲಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಯುಎಸ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಪ್ರಮಾಣವೆಷ್ಟು?, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?, ಬೈಡನ್ ನಿರ್ಧಾರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ?. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನ ನಿರ್ಧಾರವು ತನ್ನದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

The US government announced a ban on Russian oil, part of a broader prohibition that includes natural gas and coal. What is next for oil and gas prices. Read on.