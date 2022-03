ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ; ಇನ್ಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಾಂಬ್!

International

ಲಂಡನ್, ಮಾರ್ಚ್ 25: ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಅಳಿಯ,ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪಾಲು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.

ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟನ್ ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಯುಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

"ನೀವು ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಭಾರತೀಯ ಸಲಹಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅವರು ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಸ್ಕೈ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್, "ಚುನಾಯಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ, ನಾನು ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು 'ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೇ' ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, "ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಂತರ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ 'ಬಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು' ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಎಂದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಯುಕೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, "ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ರಷ್ಯಾದ ಹೊರಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಣ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜಾಗತಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. "ನಾವು ಸ್ಥಳೀಯ ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಕ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೀಡಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್‌ನ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ USD 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. " ಎಂದರು.

