ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತುರ್ತುಸಭೆ ಕರೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಧಾನಿ

International

oi-Punith BU

ಕೊಲಂಬೋ,ಜು.9: ಕೊಲಂಬೋದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರ ನಿವಾಸದೊಳಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ರನಿಲ್ ವಿಕ್ರಮಸಿಂಘೆ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ತುರ್ತು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸತ್‌ ಸಭೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಪೀಕರ್‌ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಅಶ್ರುವಾಯುವನ್ನು ಸಿಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ಡೈಲಿ ಮಿರರ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Video: ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಎಸ್‌ಜೆಬಿ ಸಂಸದ ರಜಿತಾ ಸೇನಾರತ್ನೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಶನಿವಾರ ಯೋಜಿತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪೊಲೀಸರು ಪಶ್ಚಿಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಹಲವಾರು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Prime Minister Ranil Wickremesinghe has called an emergency meeting of party leaders to discuss the situation and come to a quick resolution after angry protesters stormed the residence of Sri Lankan President Gotabaya Rajapakse on Saturday.