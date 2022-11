ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕುಸಿದ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಸಂಖ್ಯೆ

International

ಲಂಡನ್‌, ನವೆಂಬರ್‌ 30: ಸಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್‌ ದೇಶ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜನಗಣತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರತಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಜನಗಣತಿಯು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜಾತ್ಯತೀತ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ಕ್‌ನ ಆರ್ಚ್‌ಬಿಷಪ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಾಟ್ರೆಲ್ ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪೋಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಅವರಿಗಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್‌ನಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ದೇಶಗಳ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಜಾಗತಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆರ್ಚ್‌ ಬಿಷಪ್ ಹೇಳಿದರು.

ಧರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2001ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆ ಜನಗಣತಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಉಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 94.0 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ವೇಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಅಥವಾ 46.2 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2011 ಕ್ಕಿಂತ 13.1 ಶೇಕಡಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

In Britain, a traditionally Christian nation, less than half of the population of England and Wales is Christian, according to census data released on Tuesday.