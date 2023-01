ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯರ ಹೆಣಗಾಟ

International

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್‌, ಜನವರಿ 23: ಯುಎಸ್‌ ಮೂಲದ ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಜಾಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೀಸಾಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೀಸಾಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್‌ ಮೂಲದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 2,00,000 ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಜಾಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ 30 ರಿಂದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಎಚ್‌-1B ಮತ್ತು ಎಲ್‌1 ವೀಸಾ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಚ್‌-1B ವೀಸಾವು ವಲಸೆ ರಹಿತ ವೀಸಾ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಯುಎಸ್‌ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ.

ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಂಟ್ರಾಕಂಪನಿ ವರ್ಗಾವಣೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್‌-1ಎ ಮತ್ತು ಎಲ್‌-1ಬಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್‌-1ಬಿಯಂತ ವಲಸಿಗೇತರ ಕೆಲಸದ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರರು ಎಲ್‌1 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವ ನಿಗದಿತ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಾರ ಆಕೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 20 ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸದ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಎಚ್‌-1ಬಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್‌-1ಬಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಐಟಿ ವೃತ್ತಿಪರೆಯೊಬ್ಬರು ಜನವರಿ 18ರಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡರು. ಅವರು ಒಂಟಿ ತಾಯಿ. ಆಕೆಯ ಮಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

