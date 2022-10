ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್: 23 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 31 ಸಾವು- ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಶೂಟರ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

International

oi-Sunitha B

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್, ಅ.06: ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಡೇ-ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವತ: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಡೇಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರಲ್ಲಿ 22 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸುಮಾರು 30 ಮಕ್ಕಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಡಾಪಾ ಬೂನ್ಸಮ್ ರಾಯಿಟರ್ಸ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾ ಕ್ಲಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಚಕ್ರಫಾಟ್ ವಿಚಿತ್ರವೈದ್ಯ ಕೂಡ ಥಾಯ್ ರಾತ್ ಟಿವಿಗೆ ಗನ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ನನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೊದಲು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಪಟಾಕಿ ಎಂದು ಜನರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನೋಂಗ್ ಬುವಾ ಲ್ಯಾಂಫುವಿನ ಉತೈ ಸಾವನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ಅಪರೂಪ, ಆದರೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಂದೂಕು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣವು ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಸೈನಿಕನು ಕನಿಷ್ಠ 29 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು 57 ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದನು, ಅದು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ.

English summary

At least 31 people were killed in a mass shooting at a children's day-care center in Thailand's northeastern province on Thursday. shooter also committed suicide along with his family.