ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಹತಾಯ್ ಹೋಟೆಲ್‌ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ: 8 ಸಾವು

ಸೊಮಾಲಿಯಾ ಆಗಸ್ಟ್ 20: ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಮೊಗಾದಿಶುದಲ್ಲಿನ ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನುಗ್ಗಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪು ನಿರಂತರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಹತಾಯ್ ಎಂಬ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಲ್‌ಖೈದಾ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅಲ್-ಶಬಾಬ್ ಉಗ್ರರ ಸಂಘಟನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂಬೈನ ತಾಜ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌ನಂತಯೇ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಒಂಬತ್ತು ಜನರನ್ನು ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊಗಾದಿಶು ಆಮಿನ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಬ್ದಿಕಾದಿರ್ ಅಬ್ದಿರಹ್ಮಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ಕಾರ್ ಬಾಂಬ್‌ಗಳ ಮೈಲಕ ಹೋಟೆಲ್ ಹಯಾತ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಂಬ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿಯ ತಡೆಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಉಗ್ರರು ಹೋಟೆಲ್‌ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ.

At least 8 people were killed after a hotel in Somalia's capital city Mogadishu was taken over by a terrorist group Al-Shabab, not so long after the group claimed responsibility for two car bomb blasts and gunfire in the city.