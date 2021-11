ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪರೇಡ್

International

ಕಾಬೂಲ್ ನವೆಂಬರ್ 15: ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಡೆಗಳು, ಭಾನುವಾರದಂದು ಬೃಹತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದಂಗೆಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಾಲಿಬಾನ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ತಾಲಿಬಾನ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದೆ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದಂಗೆಕೋರ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಆದರೀಗ ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಾಗ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಈ ಪರೇಡ್ 250 ಹೊಸದಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಖ್ವಾರಾಜ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪರೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ US-ನಿರ್ಮಿತ M117 ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಭದ್ರತಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು MI-17 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಓವರ್‌ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಬೂಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರೇಡ್ ನಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇಳೆ ಅನೇಕ ಸೈನಿಕರು ಅಮೇರಿಕನ್ ನಿರ್ಮಿತ-M4 ಅಸಾಲ್ಟ್ ರೈಫಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದರು. ತಾಲಿಬಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಮೇರಿಕನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಅಫ್ಘಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯ ಪೈಲಟ್‌ಗಳು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಹೊಸ ಪಡೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಧರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಫ್ಘಾನ್ ಉಡುಪುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ (ಸಿಗರ್) ನೀಡಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2002 ರಿಂದ 2017 ರವರೆಗೆ US ಸರ್ಕಾರವು $ 28 ಶತಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾನ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು, ವಾಹನಗಳು, ರಾತ್ರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಆಫ್ಘನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಫಘಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಪಲಾಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೆರೆಯ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಆದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್ ಇತರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. US ಪಡೆಗಳು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಾಗ ತಾಲಿಬಾನ್ ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಹಮೀದ್ ಕರ್ಜಾಯ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳು, ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ.

31 ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಂದು, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ ತಾಲಿಬಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ 73 ವಿಮಾನಗಳು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹೈಟೆಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಾಬೂಲ್‌ನಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿಮಾನ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲೇ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಕ್ರೂರತೆ, ದಾಳಿ, ಹಲ್ಲೆ, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲಿಬಾನಿಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕರಿಸಿದ್ದೇ ತಡ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ.

Taliban forces held a military parade in Kabul on Sunday using captured American-made armoured vehicles and Russian helicopters in a display that showed their ongoing transformation from an insurgent force to a regular standing army.