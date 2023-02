ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಚೀನೀ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಬಲೂನ್: ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕನ್ ಭೇಟಿ ರದ್ದು!

International

oi-Sunitha B

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 4: ಚೀನಾದ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಲೂನ್‌ವೊಂದು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕನ್ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕಿತ ಚೀನೀ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಬಲೂನ್ ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಹಾರಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಕರೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಯುಎಸ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿ ಬ್ಲಿಂಕನ್ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾಪತನದತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ನೌಕರರ ವೇತನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ- ಕೈಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾ, ಇನ್ನೇನು ಕಾದಿದೆ ಮುಂದೆ?

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ (ಅಮೆರಿಕಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ) ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಖರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. "ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಬಲೂನ್ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಚೀನೀ ಕಣ್ಗಾವಲು ಬಲೂನ್ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೈಡರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

US Secretary of State Antony Blinken has postponed a visit to China after a suspicious Chinese balloon was spotted in the US. A suspected Chinese spy balloon has been spotted flying across America.