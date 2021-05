ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಪಡೆದರೂ ಸಾಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ

International

ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮಾಸ್ಕ್, ಕೈಗವಸುಗಳೇ ಆಯುಧಗಳು, ಆದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು ಡೋಸ್ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕಂತೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ವಂತೆ.

ಹೌದು, ಹೀಗೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ನೀಡಿದೆ, ಜುಲೈ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.7.7ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 50 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿದ್ದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 707 ಹೊಸ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ, ಒಟ್ಟು 137,682 ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ, 1940 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

