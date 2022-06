International

oi-Vijayasarathi SN

ಕೇಪ್‌ಟೌನ್, ಜೂನ್ 26: ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 22 ಜನರು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಈಸ್ಟ್ ಲಂಡನ್ ನಗರದ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ 22 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸತ್ತವರಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ 18-20 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಾನದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಎನ್ಯೋಬೆನಿ ಟ್ಯಾವರ್ನ್ ಎಂಬ ಈ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ 22 ಜನರ ದೇಹಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಕ್ರಂದನ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವಂತಿತ್ತು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇಹಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಜನರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು.

ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಎನ್ಯೋಬೆನ್ ಟ್ಯಾವರ್ನ್ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬದುಕುಳಿದಿರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

English summary

22 young men and women were found dead at a nigh club in East London city of Eastern Cape province in South Africa. There are no injury marks on the bodies.