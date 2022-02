International

oi-Mahesh Malnad

ಮಾಸ್ಕೋ, ಫೆ.22: ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲ್ಮನೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಪುಟಿನ್ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲು ಸೇನೆ ಕಳಿಸಲು ಪುಟಿನ್ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14,000 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಜರ್ಮನಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಓಲಾಫ್ ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಸ್ಕೋ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕೋದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೋಲ್ಜ್ ಬರ್ಲಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕ್ರಿಮಿಯಾವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಭಾಗ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ ಪುಟಿನ್

ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಕ್ರಿಮಿಯಾವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಉಕ್ರೇನ್‌ನ NATO ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಕ್ರಿಮಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾವನ್ನು ರಷ್ಯಾ 2014 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಕೊಸೊವೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನತ್ತ ಹೊರಟ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ

ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿವೆ.

ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಬೆಂಬಲಿತ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಸೋಮವಾರ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಚಕಮಕಿಗಳನ್ನು ದಾಳಿಯ ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಭಯದ ನಡುವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.



(ಎಪಿ)

English summary

Russian lawmakers have given President Vladimir Putin permission to use military force outside the country. The unanimous vote in Russia’s upper house on Tuesday could presage a broader attack on Ukraine after the U.S. said an invasion was already underway there. The vote formalizes a Russian military deployment to the rebel regions, where an eight-year conflict has killed nearly 14,000 people.