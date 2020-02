3 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ: ಮಹಿಳೆಯ ಹುಚ್ಚಾಟದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ

View this post on Instagram

😱 Ahhhhhhhhg!! Só de olhar já dá vertigem! Socorro! Marca aqui o amigo que vai subir a Pedra da Gávea com você, mas que nunca faria isso! . 🎬 @thaleswil 🔎@cristravels ✈️ Vamos conhecer mais sobre esse destino? . "A Pedra da Gávea é o maior bloco de pedra à beira mar do mundo. Seus 844m de altura a deram o título irrefutável de trilha mais difícil da cidade, com um percurso de no mínimo 3 horas (subida). Requer muita atenção, condicionamento físico e, preferencialmente, o apoio de um guia experiente no longo e pesado trajeto. O trecho mais difícil é conhecido como Carrasqueira, um paredão de 30m de altura, quase reto, que requer o uso das mãos para continuar. Mas todo o suor e esforço tem uma recompensa: sem dúvida alguma, uma das vistas mais fantásticas e arrebatadoras da cidade do Rio. Chega a ser indescritível! Do cume, estende-se uma vista panorâmica de toda a orla da Zona Sul e também da Zona Oeste, além das montanhas que descem da Floresta da Tijuca. O acesso é feito pela Estrada do Sorimã." . Aconselhamos fazer essa trilha apenas com guia, para maior segurança. . 📝 Fonte: http://visit.rio/que_fazer/pedradagavea/ . 🌈 Momento do seguidor Vem na viagem! . 🏝 Marca o @vemnaviagem no melhor meme de viagem que Você respeita!! Os melhores vão aparecer aqui nos stories! Valendo!