ಉಗ್ರ ಹಫೀಜ್ ನಿವಾಸದ ದಾಳಿ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ 'RAW' ಕೈವಾಡ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಜುಲೈ 05: ಉಗ್ರ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ RAW ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ(ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ) ಮೊಯೀದ್ ಯೂಸುಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಹೋರ್‌ನ ಜೋಹರ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಫೋಟದ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು 'ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ'ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

26/11 ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಹಫೀಸ್ ಸಯೀದ್‌ಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೋರ್ಟ್

ಜೂನ್ 23ರಂದು ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಫೀಜ್ ಸಯೀದ್ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಫೋಟದ ವೇಳೆ ಮೂವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು 24 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

English summary

Pakistan National Security Adviser (NSA) Moeed Yusuf on Sunday claimed that the evidence they have gathered during the probe into the blast at Lahore's Johar Town pointed to "Indian-sponsored terrorism.