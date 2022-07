ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಂತರ ಪತನದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆ!

International

ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್‌,ಜುಲೈ.19: ದಶಕಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇದೀಗ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಪತನವಾಗುವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ವಾಷಿಂಗ್‌ಟನ್ ಮೂಲದ ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಮೈಕೆಲ್ ರೂಬಿನ್ ಅವರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಪತನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಥಿಕ ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರ ಆಡಳಿತದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕೆಲ್ ರೂಬಿನ್ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದ ಕಾರಣ, ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಿಂದ ಗೋಧಿಯ ಭಾರಿ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಅಥವಾ ರಷ್ಯಾದ ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇವೆರಡರ ನೆರವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2020 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2021 ರ ನಡುವೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಗೋಧಿ ರಫ್ತಿನ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ.

English summary

Pakistan's economy already fragile due to decades of corruption, mismanagement and unstable governance, is now at risk of collapse due to the economic fallout from the Russia-Ukraine war, according to media reports.