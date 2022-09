ಈರುಳ್ಳಿ 300 ರುಪಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 400 ರುಪಾಯಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ

International

ಇಸ್ಲಮಾಬಾದ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5: ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 300 ರುಪಾಯಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ 400 ರುಪಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ 400 ರುಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪಾ ತರಕಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆನಾ ಅಂತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದು ತರಕಾರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ.

ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತತ್ತರಿಸಿದೆ. ಮನೆ ಮಠ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಬೀದಿಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, 1300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಬೆಲೆಯೇರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜನರನ್ನು ಹೈರಾಣಾಗಿಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾವು- ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಳುಗಡೆ

ಪ್ರವಾಹದ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಎಕರೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸೊಪ್ಪು, ತರಕಾರಿ, ಗೋಧಿ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದ್ದು ಬೆಳೆನಾಶವಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಶೇಕಡ 30ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 80 ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೇಶದ ವಿಪತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Breaking: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ; ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ 1,300 ಮಂದಿ ಬಲಿ

Skyrocketing prices of tomatoes, potatoes and onions are putting food out of reach in flood-ravaged Pakistan. The cost of potatoes have climbed four times to 100 rupees a kilo, tomatoes were up by 300% to 400 rupees a kilo, while Ghee, a fat used for cooking, has surged 400%. Elsewhere, supplies of dairy and meat were also hit as warehouses got flooded.