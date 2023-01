ಮಹಾಪತನದತ್ತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ನೌಕರರ ವೇತನ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ- ಕೈಕೊಟ್ಟ ಚೀನಾ, ಇನ್ನೇನು ಕಾದಿದೆ ಮುಂದೆ?

ವಿದ್ಯುತ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಗ್ಯಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಹಾಹಾಕಾರ, ತೈಲಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ, ನೌಕರರ ವೇತನ ಕಡಿತ, ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಪತನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಚೀನಾ, ಅರೇಬಿಕ್‌ ರಾಷ್ಟ

International

oi-Ravindra Gangal

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌, ಜನವರಿ 25: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ರಚಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಮಿತಿ (ಎನ್‌ಎಸಿ) ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನವನ್ನು ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು 'ದಿ ನ್ಯೂಸ್' ಬುಧವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ (ಎಸ್‌ಬಿಪಿ) ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಆಮದುಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ವರದಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

NAC ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ವಿಭಾಗಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇ 15 ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಟಿವಿ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಡರಲ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 78 ರಿಂದ 30 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯು ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಶೆಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

'ನ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು, ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 30 ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಳಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

NAC ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

$6 ಶತಕೋಟಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಸಾಲದ ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಿದೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಎಂದು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕ್‌ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

English summary

The National Austerity Committee (NAC) formed by Prime Minister Shehbaz Sharif is considering cutting down the salaries of government employees by 10% across the board,