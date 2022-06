International

oi-Sunitha B

ಕುವೈತ್ ಜೂನ್ 14: ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರರ್ತಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಇದೀಗ ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರಾಗಿದ್ದ ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಕುವೈತ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವು ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅದರ ಕಾನೂನುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕುವೈತ್ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿಕೆ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

''ನೂಪುರ್ ಶರ್ಮಾ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಕುವೈತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ. ಕುವೈತ್ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದುಧೋರಣೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಕುವೈತ್ ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜೀವ್ಸ್ ಎರಿಂಜೆರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

