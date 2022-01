ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಭೀತಿ: ತನ್ನ ಮದುವೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ

International

ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, ಜನವರಿ 23: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಹೊಸ ರೂಪಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಸಮುದಾಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸಿಂಡಾ ಅರ್ಡೆನ್ ತನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಂಗಾತಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಗೆಫಾರ್ಡ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಅರ್ಡೆನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರ ನಂತರ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹರಡಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆಕ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ನೆಲ್ಸನ್‌ಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮರಳಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಕೋವಿಡ್ 19 ರಕ್ಷಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾರ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ಒಳಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 100 ಜನರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಮಿತಿಯನ್ನು 25 ಜನರಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಡೆನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಅರ್ಡೆನ್ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ.

ಫಿಶಿಂಗ್-ಶೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಗೇಫೋರ್ಡ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆರ್ಡೆರ್ನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: "ಜೀವನವೆಂದರೆ ಹೀಗೆ."ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಇತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನವರಿಗೆ ನಾನು ಭಿನ್ನವಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಡನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯಾಗಿದೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದುಃಖವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ."

ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಿಂದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ನೆರೆಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಏಕಾಏಕಿ ಆತಂಕದಿಂದ ಜನವರಿ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು.

ಕಿರಿದಾದ ವಿನಾಯಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಜನರು ರಾಜ್ಯ-ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವಾರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 94% ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 56% ರಷ್ಟು ಬೂಸ್ಟರ್ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern has cancelled her wedding as the nation imposes new restrictions to slow the community spread of the COVID-19 Omicron variant, she told reporters on Sunday.