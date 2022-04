ಜನರೇ ಹುಷಾರ್: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹರಡಬಲ್ಲ ಕೊವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರಿ ಪತ್ತೆ!

International

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 2: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪಿಡುಗಿನ ಹಾವಳಿ ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ರೋಗದ ಡೆಲ್ಟಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ರೂಪಾಂತರಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಇ ರೂಪಾಂತರಿಯು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಮಾ.24: ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿತರುಗುಣಮುಖ?

ಒಮಿಕ್ರಾನ್‌ನ BA.2 ಉಪ-ತಳಿ XE ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಮೊದಲಿನ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಇ ರೂಪಾಂತರ ಎಂದರೇನು?, ಈ ರೂಪಾಂತರಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?, ಜನರು ಎಕ್ಸ್ಇ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು?, ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಯು ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

New COVID mutant XE Omicron Variant to be about ten per cent more transmissible than the BA.2 sub-variant of Omicron, as per the WHO. Know more