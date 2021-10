ಬಾಂಗ್ಲಾ ಹಿಂದುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ: ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು

International

oi-Sunitha B

ಢಾಕಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದು ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಹಚರನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶೈಕತ್ ಮಂಡಲ್ ಭಾನುವಾರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ ದುರ್ಗಾಪೂಜಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿರ್‌ಗಂಜ್ ಉಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಂಗ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಶೈಕತ್ ಮಂಡಲ್ ಯಾರು?: ಶೈಕತ್ ಮಂಡಲ್ ನ ಸಹಚರ ರಬಿಯುಲ್ (36) ಇಸ್ಲಾಂ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ ಮತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವಿದೆ. "ಶೈಕತ್ ಮಂಡಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರ ರಬಿಯುಲ್ ಇಸಾಮ್ ಅವರು (ವಾಯುವ್ಯ) ರಂಗ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೆಲ್ವಾರ್ ಹೊಸೈನ್ ಅವರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

A key suspect and his accomplice accused of inciting communal hatred on social media and instigating the recent violence against the minority Hindu community in Bangladesh have confessed to their crime in a pre-trial hearing, a court official has said.