International

oi-Mahesh Malnad

ಜಕಾರ್ತ, ಅ.2: ಇಂಡೋನೇಷಿಯನ್ ಲೀಗ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕಿತ್ತಾಟ, ಬಡಿದಾಟ, ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು 129ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 180ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ತೀವ್ರಗಾಯಗಳಗಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾವ ಮೂಲದ ಕ್ಲಬ್ ಅರೆಮಾ ಹಾಗೂ ಪರ್ಸೆಬಾಯ ಸುರಾಬಾಯ ಕ್ಲಬ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವೆ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಿತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಪೂರ್ವ ಜಾವದ ಮಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಾಬಾಯ ಕ್ಲಬ್ ವಿರುದ್ಧ ಅರೆಮಾ ತಂಡ 3-2ರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಸೋಲನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಅರೆಮಾ ತಂಡದ ಪರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಂಪಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದರು ನಂತರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಕಿತ್ತಾಟ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹಲವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

BREAKING: More than 100 people died after a riot broke out at an Liga 1 football match between Arema and Persebaya at Kanjuruhan Stadium in Malang, Indonesia pic.twitter.com/YsDWQfbkRZ