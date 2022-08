Video: ಎಣ್ಣೆ ಏಟಿನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ!

International

oi-Rajashekhar Myageri

ಹೆಲ್ಸಿಂಕಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 19: ಫಿನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್-ಚಲ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಈಗ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ 36 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್, ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ''ನನಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸಿಲ್ಲ,'' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ: ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಈ ದಾಖಲೆ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ

ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಕೇನ್‌ಗೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗಳು ಶುರುವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇತರರು ಇದನ್ನು ಮದ್ಯ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ವಾದವೇನು?

ವೈಎಲ್‌ಇ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೇವಲ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ವಾದಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಫಿನ್ಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ರಿಕ್ಕಾ ಪುರ್ರಾ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರ ಕರೆಯನ್ನು ಮರಿನ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪಾಲುದಾರ ಅಗ್ರಿಯಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಮಿಕ್ಕೊ ಕರ್ಣ ಕೂಡಾ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್:

ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನ್ನಾ ಮರಿನ್ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಬುಧವಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ನಂತರ ಹಿನ್ನಡೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮರಿನ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಫಿನ್ನಿಷ್ ರಾಪರ್ ಪೆಟ್ರಿ ನೈಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ ಗಾಯಕ ಆಂಟಿ ಟುಯಿಸ್ಕು ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw