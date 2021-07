International

ಕಾಬೂಲ್, ಜು.13: ''ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ತಾಲಿಬಾನ್ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ,'' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ದಂಗೆಕೋರ ಮುಖಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟರ್ಕಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಉಗ್ರರು ಉತ್ತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ತಾಲಿಬಾನ್‌

"ಈಗ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟವು ನಗರಗಳ ಬಾಗಿಲು ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ನಗರದೊಳಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುತ್ತಾಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವುದೇ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದು ನಗರಗಳು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ," ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಎಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಡೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವ ಟರ್ಕಿಯ ನಿರ್ಧಾರವು "ಖಂಡನೀಯ" ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

"ಯಾವುದೇ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪಡೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಅಂಕಾರಾ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಗುಂಪು ಹೇಳಿದೆ.

ಉಗ್ರರಿಗೆ ಹೆದರಿ ಓಡಿ ಹೋದ ಸೈನಿಕರು, ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತೆ ಯೋಧರ ಕಥೆ-ವ್ಯಥೆ

ವಿದೇಶಿ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿಸಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗ ಸೇನಾ ವಾಪಾಸಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೇನೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವೇಗ ಹಾಗೂ ತಾಲಿಬಾನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಅನೇಕ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಈ ನಡುವೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸುಮಾರು 650 ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಬೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಟರ್ಕಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಸೆಪ್ ತಯ್ಯಿಪ್ ಎರ್ಡೊಗನ್, "ಕಾಬೂಲ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ''ತಾಲಿಬಾನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆದರಿದ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪಡೆಯು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪಲಾಯನವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಜನರು ಗಡಿ ಹಾದು ತಜಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ,'' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಗಡಿಯತ್ತ ಆಗಮಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಡಾಖಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಫಘಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ','' ಎಂದು ತಜಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಭಾರತವು ತನ್ನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸೋಮವಾರ, ರಷ್ಯಾ ಕೆಲವು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಕೂಡ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ 210 ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ.

"ಮಾನವೀಯತೆ ಹಾಗೂ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೌರ್ಹಾದತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತತ್ವ"ದಿಂದಾಗಿ ಅಫಘಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ತಜಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬಿಡೆನ್‌ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ "ಶಾಶ್ವತ ಯುದ್ಧ" ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ರಾಮ್‌ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ತೊರೆದಿದ್ದು, ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾಲಿಬಾನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲಾ 421 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Now fighting from mountains and deserts has reached the doors of the cities, Mujahiddin don't want fighting inside the city says Taliban.