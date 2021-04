ವಿಡಿಯೋ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂಸದ

International

oi-Amith

ಟೊರಾಂಟೋ, ಏಪ್ರಿಲ್ 16: ಕೆನಡಾದ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಝೂಮ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಂಸದರನ್ನು ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಬರಲ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ವಿಲಿಯಮ್ ಅಮೋಸ್ ಅವರು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ಸ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕರೆಯ ವೇಳೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ಎಲ್ಲರೆದುರು ಕಾಣಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ಗಾಬರಿಯಾದ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಾಂಗವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಂದು ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು 46 ವರ್ಷದ ವಿಲಿಯಮ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಕಚೇರಿಯ ಒಳಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.