ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಕೊಹಿನೂರ್‌ ವಜ್ರವಿರುವ ಕಿರೀಟ ಮಾರ್ಪಾಟು

oi-Punith BU

ಲಂಡನ್‌, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 4: 350 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ರಾಣಿಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೇಂಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಲಂಡನ್ ಗೋಪುರದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಸೇಂಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಿರೀಟ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಶಿಲುಬೆಯುಳ್ಳ ಪ್ಯಾಟೀ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಫ್ಲ್ಯೂರ್ಸ್-ಡಿ-ಲಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳು, ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್‌ಗಳು, ನೀಲಮಣಿಗಳು, ಗಾರ್ನೆಟ್‌ಗಳು, ನೀಲಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಟೂರ್‌ಮ್ಯಾಲಿನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿನ್ನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಮೈನ್‌ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮೇ 6 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರೀಟವು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಮನೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೊಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಿರೀಟವು ಕ್ರೌನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್‌ನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಂಡನ್ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಜರ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಕ್ರೌನ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕಿರೀಟವು, ಆಲಿವರ್ ಕ್ರಾಮ್‌ವೆಲ್‌ನ 10 ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ 1661ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ II ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಗೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ Iರ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಂಸದರು ರಾಯಲ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಧರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಿರೀಟವನ್ನು ನಂತರ 1911ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ Vರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕಾಗಿ ಹಗುರಗೊಳಿಸಲು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎಎಫ್‌ಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು 2.23 ಕಿಲೋ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಐದು ಪೌಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಮೇ 6ರಂದು ಲಂಡನ್‌ನ ವೆಸ್ಟ್‌ಮಿನ್‌ಸ್ಟರ್ ಅಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ III ಅವರು ಸೇಂಟ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಿವಂಗತ ತಾಯಿ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ II 1953ರಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

English summary

The traditional St Edward's crown, which has been used to crown kings and queens in England for more than 350 years, has been removed from the Tower of London and is said to be replaced during the coronation of King Charles III in May.