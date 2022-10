ಜಾಗತಿಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 69ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

International

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 13: ಅರಣ್ಯ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1970 ರಿಂದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಾಗತಿಕ ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಲಂಡನ್‌ನ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಟೆರ್ರಿ, ಈ ಗಂಭೀರ ಕುಸಿತವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಪಂಚವು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 5,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬೇಧಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 32,000 ವನ್ಯಜೀವಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು 2018ರಿಂದ ಝಡ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ನಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿ (ಡಬ್ಯ್ಲೂಡಬ್ಯ್ಲೂಎಫ್) ಸಂಶೋಧನೆಯು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರಗಳು ಸರಾಸರಿ 69 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯನಾಶ, ಮಾನವರ ನಿಂದನೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿವೆ.

ಕೇವಲ ಐದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 94% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1994 ಮತ್ತು 2016 ರ ನಡುವೆ, ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ನದಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್‌ಗಳ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 65% ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಟ್ಟವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಿಸುಮಾರು 2.5% ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಟೆರ್ರಿ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶ್ವ ವನ್ಯಜೀವಿ ನಿಧಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಾರ್ಕ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕೃತಿಯು ಘೋರ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಂತ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲದ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

The number of wildlife worldwide has declined by two-thirds since the 1970s as a result of deforestation and ocean pollution, according to a report released Thursday.