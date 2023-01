Vande Bharat Express: ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ ರೈಲುಗಳ ವೇಗ, ವಿನ್ಯಾಸ- ಮಾಹಿತಿ, ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

India

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜನವರಿ 27: ಸೆಮಿ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬಂದಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಚೇರ್ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲಿನ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಲಗಲು ಬರ್ತ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು ರೈಲಿನ ಸ್ಲೀಪರ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆ-ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲುಗಳು ಬರಲಿವೆ.

English summary

Semi-high-speed Vande Bharat Express trains are running successfully across the country. Now a new announcement has come from the Indian Railway Department. A sleeper version of the Vande Bharat Express trains will reportedly hit the tracks soon,