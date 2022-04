ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ವಿಲ್ ಬರೆದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮಹಿಳೆ! ಕಾರಣವೇನು?

India

oi-Mayuri N

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 05: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ವಯನಾಡು ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದ ಪುಷ್ಪಾ ಮುಂಜಿಯಲ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ವಿಲ್ (ವಿಲ್) ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Pushpa Munjiyal Ji has donated her entire property in the name of our leader Shri #RahulGandhiji, for this she has also presented a testament in Dehradun court. Many thanks to the Mother for this trust. #PushpaMunjial pic.twitter.com/Mbq1xvZ9E6