ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಜ.12: ಉತ್ತಾರಖಂಡ ಎಂದರೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ಚಾರ್‌ಧಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಯಮುನೋತ್ರಿ, ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಕೇದಾರನಾಥ, ಬದರೀನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೀಗ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಬ್ಬರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಕಿರಿದಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮಧ್ಯಯೇ ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವುದು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಅಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಾರ್‌ಧಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾದಂತಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಗಳು ತೋಳೇರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸುಲಭ ತುತ್ತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಅಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲವಾದರೂ ದೆಹಲಿ ಸಹಿತ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಟುರು ಹಾಕಿ ನಿಂತಿದೆ.

70 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಫೆ.14ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 42 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

