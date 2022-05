ಶೀಘ್ರವೇ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ: ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 23: ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು "ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ" ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿದೆ. ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಾದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಮತ್ತು ಪಾಂಚಜನ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಶೋಕ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮ ಎನ್‌ಕ್ಲೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಧಮಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಹಿತೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಧಾಮಿ ಭರವಸೆ

"ಇದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ, ಅಥವಾ UCC, ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು - ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಾನೂನು - ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said his government would implement the Uniform Civil Code "soon". Other states in the country urged him to follow his example.