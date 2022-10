ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಭೆ

India

oi-Punith BU

ಚೆನ್ನೈ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 28: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರದಂತೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಡಿಎಂಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13 ರಂದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆಯ ಯುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕವು ಕೇಂದ್ರದ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕಾರ

ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಕೆ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಹೇರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ "ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆ" ವಿರುದ್ಧ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು, ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ, "ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಹಿಂದಿ ಹೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಠಿಣ ಒತ್ತಡವು ಆತಂಕಕಾರಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯ 11ನೇ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಭಾರತದ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೇರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡರೆ ಹಿಂದಿಯೇತರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಹೇರುವುದು ಭಾರತದ ಅಖಂಡತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಆಂದೋಲನಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Tamil Nadu's Dravida Munnetra Kalagam (DMK) party will organize public meetings across the state on November 4 to discuss and explain the resolution passed in the Tamil Nadu Assembly against the imposition of Hindi language in the state, sources said.