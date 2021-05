"ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಹೊಣೆ"

India

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 27: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಕೋವಿಡ್ 19 ಉನ್ನತ ಸಲಹೆಗಾರ, ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ವಿ.ಕೆ ಪೌಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅನುಮೋದನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿದೇಶಿ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸತ್ಯಾ ಮಿಥ್ಯದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

India’s top COVID-19 adviser Dr. VK Paul has said the States had coerced the Centre into expanding the availability of vaccines despite being aware of being inadequately prepared