'ಮುಳುಗುತ್ತಿದೆ ಜೋಶಿಮಠ': ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್

ಭೂಗರ್ಭದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪವಿತ್ರ ಪಟ್ಟಣ ಜೋಶಿಮಠವು ಕುಸಿಯುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 561 ಮನೆಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೊಗಳು ಜೋಶಿಮಠ ಪಟ್ಟಣ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಅನೇಕ ಜನರು ತಾವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸಿನ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಒಡೆದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Land subsidence and cracks in many houses continue in Uttarakhand's Joshimath. Cracks have appeared on 561 houses in Joshimath, and water seepage continues from underground in JP Colony, Marwadi. pic.twitter.com/vo7IxIh1Xl

English summary

The holy town of Joshimath in Uttarakhand is on the verge of collapsing due to water seeping from underground, and around 500 houses are heavily cracked. The photos and videos that are currently going viral on social media show Joshimath town in a very vulnerable state.