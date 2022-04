ಚೀನಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಯುಎಸ್ಎ

India

oi-Mahesh Malnad

ನವದೆಹಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1: ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ರಷ್ಯಾ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಹೆಸರು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುಎಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಚೀನಾ ಏನಾದರೂ LAC ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ, ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುಎಸ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಎನ್ಎಸ್ಎ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶ್ರಿಂಗ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಾದಕರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ರಷ್ಯಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಯುಎಸ್ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತ- ರಷ್ಯಾ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಸ್ಎಗೇಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ

ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಷ್ಯಾದ ಶಕ್ತಿಯ ಆಮದು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು "ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಪೂರೈಕೆದಾರ" ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಯುಎಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಎನ್ಎಸ್ಎ, ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಟೀಕಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.

ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೆರ್ಗೆ ಲಾವ್ರೊವ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಿನದಂದು ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ, ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ರೂಬಲ್-ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ.

''ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಆಮದುಗಳ ತ್ವರಿತ ವೇಗವರ್ಧನೆಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಎಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಆಡಳಿತದ ಇತರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಷ್ಯಾದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಭಾರತದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲಾಯಿತು. US ಡೆಪ್ಯುಟಿ NSA ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯುಎಸ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

"ಭಾರತವು ತನ್ನ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, ಇದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಂತೆಯೇ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕ್ವಾಡ್ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸಿಂಗ್, ಮುಕ್ತ, ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ಗೆ ಚೀನಾವು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾವು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿರುವ ವಾಸ್ತವದ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಷ್ಯಾದ "ಅನಾವಶ್ಯಕ ಯುದ್ಧ" ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.

"ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

"ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಹಾರದ ಬೆಲೆಗಳು, ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಹರಿವುಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಡಚಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮರೆಯದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿರಿ, "ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

The US on Thursday cautioned that there will be consequences for countries actively attempting to "circumvent or backfill" American sanctions against Moscow for its invasion of Ukraine and said it would not like to see a "rapid" acceleration in India's import of energy and other commodities from Russia.