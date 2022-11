ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ: ಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭರವಸೆ

India

oi-Ravindra Gangal

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 25: ಭಾರತೀಯ ಮನೋಧರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನೋಡುವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಚರಿತ್ರಕಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

17ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಹೋಮ್ ಜನರಲ್ ಲಚಿತ್ ಬರ್ಫುಕನ್ ಅವರ 400ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್‌ ಗುಜರಾತ್‌ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ

'ನಾನು ಇತಿಹಾಸದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದವನು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳುದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಬೇಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

English summary

Union Home Minister Amit Shah has asked historians to rewrite history in the Indian context and assured them that the government will support their efforts,