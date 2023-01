ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2023: ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೊಳಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ನವದೆಹಲಿ, ಜನವರಿ 26: ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜದ ಅನಾವರಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 21 ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 21 ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು 105 ಎಂಎಂ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾರಿಸಲಾಯಿತು.

871 ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ ಸೆರಿಮೋನಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆರಿಮೋನಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಎಂ. ಗನ್ ಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಯಬ್ ಸುಬೇದಾರ್ ಅನೂಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಭೇಟಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 21 ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಾರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಫ್ಲೆಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ 21 ಗನ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರ್ಮು ಅವರನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಬೇ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಬೇ-ಬಣ್ಣದ ಆರೋಹಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಬೆಂಗಾವಲು ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. 1773 ರಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆ' ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 250 ವರ್ಷಗಳಾದ ಕಾರಣ ಈ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ದಳದ ಕಮಾಂಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಅನುಪ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಗಣ್ಯ ಕುದುರೆ ಸವಾರರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕಾರಿನ ಬಲಕ್ಕೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಕಾರಿನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನ ಸೆಕೆಂಡ್-ಇನ್-ಕಮಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ರಮಾಕಾಂತ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾರ್ಜರ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ದರು. ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆರೋಹಿತವಾದ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಅಶ್ವದಳದ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಎಲ್-ಸಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ನ ಹಲವು ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಸಂಸದರಿದ್ದರು.

