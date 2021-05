ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೇಕೆ? ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ...

India

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 21: ಇಡೀ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಕೊನೆಯಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ತೀವ್ರತೆ ತಗ್ಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಲ್ಲದೇ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಆತಂಕವನ್ನು ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕೂಡ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಕುರಿತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಏಕೆ ಬೀರಬಹುದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Experts warns third wave which they predict will hit the country later this year and warns children would be affected in third wave. what may be reason behind this? Here is detail...,