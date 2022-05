RealHai: ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್, ಹಂಸಿಕಾ

India

ಡೈಲಿಹಂಟ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೋಶ್, ಚುಟುಕು ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯ ರಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೊಸ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮೂಲಕ ಬಹು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ತಾಜಾ, ವೈರಲ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಬಲ್ಲ ಈ 'ದೇಸಿ' ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಂವೇದನೆಯಾಗಬಹುದು. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಿಗೆ ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್ ಇವೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವವರೆಗೆ, ಜೋಶ್ ಅದರ ನಂಬಲಾಗದ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಷಯ ರಚನೆಯ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎ-ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು 'ಸಂತೋಷದ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರ' ಜೀವನದ ಈ ಮರೀಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು, ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಜೋಶ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋಶ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಆ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಮೋಜು ಅಡಗಿದೆ, ಎಷ್ಟಾದರೂ, ಸೌಂದರ್ಯವು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ.

ಡೈಲಿಹಂಟ್ ಜೋಶ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಥ್ರಿಲ್ಲಾದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್

ಈ ಚಿಂತನ-ಪ್ರಚೋದಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ಜೋಶ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. #RealHai ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಮಿಂಟ್-ಫ್ರೆಶ್ ಅಭಿಯಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ 'ನಿಮ್ಮನ್ನು' ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ 'ದೇಸಿ' ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಳಿಗಿಂತ 'ನೈಜ' ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.

ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜೋಶ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸುಂದರಾಂಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ಮೋಹಕ ತಾರೆ ಹಂಸಿಕಾ ಮೋಟ್ವಾನಿ ಅವರನ್ನು ಸಂಗೀತ ವಿಡಿಯೊಗಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಜವಾಗಿರಿ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ! ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಹನ್ಸಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೊದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಜಿದ್-ವಾಜಿದ್ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಸಾಜಿದ್ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಗೀತ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಮೇ 4 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಲು, ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರಚನೆಕಾರರೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಉನ್ನತ ಜೋಶ್ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ 6 ಟಾಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಚನೆಕಾರರು ನೃತ್ಯ, ಆಹಾರ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್, ಮನರಂಜನೆ (ರೆಟ್ರೊ-ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ) ನಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಿಷಯ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಕಲಿತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ! ನಿಜವಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಮಯ! ಜೋಶ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ #RealHai ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ! ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಶನ್, ಫಿಟ್‌ನೆಸ್, ಆಹಾರ, ಹಾಸ್ಯ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ!

ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭವ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅವಾಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇರಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೋಷಪೂರಿತವಾಗಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಹುಡುಗರೇ ಏತಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಈ ಹೊಸ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ, ಉತ್ತೇಜಕ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಜೋಶ್‌ಗೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ. #RealHai ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಶ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ IIFA ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ IPL ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

Josh ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು #RealHai ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ IIFA ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ವಿಜೇತರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

DailyHunt's popular app Josh has roped in Bollywood's handsome hunk Sidharth Malhotra and the gorgeous Hansika Motwani for a music video to promote #RealHai, mint-fresh campaign aims to relieve the pressure of perfection and encourage one to celebrate the real 'you'.