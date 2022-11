ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರೊಳಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಪೂರ್ಣ: ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

India

oi-Punith BU

ಲಕ್ನೋ, ನವೆಂಬರ್‌ 8: ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು, 2023ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತ್ರಿಲೋಕ್ ಕಪೂರ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾಲಂಪೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ದಾಟಿದೆ. 2023 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 500 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಭವ್ಯವಾದ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಪಾಲಂಪುರದಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತಿ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರ ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಸಹೋದರ- ಸಹೋದರಿ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅವರು ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಭಾರತದ ಜನರು ಅವರ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಯುವಕರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳ ನಾಡು ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, 370ನೇ ವಿಧಿ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್, ಇದು ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 68 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath said on Tuesday that the construction of the Ram Mandir in Ayodhya has crossed the halfway stage and will be completed by the end of 2023.