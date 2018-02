ರಾಜಸ್ಥಾನ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಧೂಳೀಪಟ

ಜೈಪುರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1: ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಎರಡು ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಮೋಘ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಮೂರೂ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಆಡಳಿತರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮೇರ್ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಂಡಲ್ ಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

Well done Rajasthan Congress! Proud of each and every one of you. This is a rejection of the BJP by the people of Rajasthan.#RajasthanByPolls