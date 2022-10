ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೆಹರೂ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

India

oi-Punith BU

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 11: ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇತರ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಲೀನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋಮವಾರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗುಜರಾತ್‌ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರ್‍ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದ ಕಾನೂನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ: ಮೋದಿ

ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು "ನಗರ ನಕ್ಸಲರು" ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಪದವನ್ನು ಮಾವೋವಾದಿ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾನು ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಸರ್ದಾರ್ ಅವರ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟೇಲ್‌ಗೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಲ್ಲಭ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾಲುವೆ ಜಾಲವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ (ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ) ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕೇಳಿದರು.

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರು ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಅವರು (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌) ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು 40 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಬದಿಂದ ಜೈಲಿಗೆ ಓಡಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಬಡ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದರು. ಇಂದು ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

Sardar Vallabhbhai Patel solved the problems of merger of other princely states. But Prime Minister Narendra Modi on Monday lashed out at India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru saying that one person cannot solve the Kashmir issue