ಮಾಲಿನ್ಯ ಭರಿತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 02: ಮಾಲಿನ್ಯಭರಿತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಭುವನೇಶ್ವರದ ಉತ್ಕಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪುಣೆಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮಿಡಿಯೊರಾಲಜಿ, ರೂರ್ಕೆಲಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಐಐಟಿ ತಜ್ಞರು, ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳು ಕುರಿತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ ಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೂ ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ನಂಟಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ...

ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಾರಾಣಸಿ, ಲಕ್ನೋ ಹಾಗೂ ಸೂರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ 16 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ.2.5 ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಪಿಎಂ.2.5 ಎಂಬುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕುಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಯುಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ 288 ದಿನಗಳು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದನವೆಂಬರ್ 5ರವರೆಗೆ 4.38 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಕೋವಿಡ್ 19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ದೆಹಲಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಗುಜರಾತ್, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ.2.5 ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

English summary

People living in the national capital and in states such as Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Tamil Nadu are more likely to contract COVID-19 due to prolonged exposure to high concentration of PM 2.5, according to a new pan-India study.