ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಶಾಸಕರ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ: ಎಎಪಿ

ಕೇಂದ್ರದ ಒನ್ ನೇಷನ್, ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಎಎಪಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ,ಜನವರಿ 24: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಸೋಮವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಇದು ತನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹಣವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಣ ಮತ್ತು ಬಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಮತದಾರರ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಎಎಪಿ ವಕ್ತಾರ ಅತಿಶಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ' ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಎಎಪಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ' ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು 'ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ'ವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಮುಂಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅತಿಶಿ ಹೇಳಿದರು.

ಎಎಪಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಅದು ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು "ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾನೂನು ಆಯೋಗವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಕರಡು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಮಿತಿಯು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.

ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದ ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯೋಗಗಳು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು, ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇಮಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಅಂತಹ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹತ್ತನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಹ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ "ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ"ವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಬಿಜೆಪಿಯ "ಕನಸುಗಳನ್ನು" ನನಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅತಿಶಿ ಹೇಳಿದರು.

ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು "ನೇರ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಶೈಲಿಯ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ" ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ "ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರನ್ನು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ತರಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹಾಂಗ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್/ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪಕ್ಷಾಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅತಿಶಿ ಹೇಳಿದರು.

