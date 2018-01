ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

India

Srinivasa Mata

Subscribe to Oneindia Kannada

The @PMOIndia website is now available in #Kannada : https://t.co/RCfC95hUTH . ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ.‌ @PMOIndia ಜಾಲತಾಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಜನರು ತಮ್ಮ‌ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಜತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

English summary

Now PMO website available in regional languages. Website available in Kannada. All information related to PM Narendra Modi and government scheme details available in Kannada.