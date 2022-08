ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

India

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 31; ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮೂಲಕ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಗುವತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಮೆನು ನೋಡಿ, ಆಹಾರ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಝೂಪ್ (Zoop) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಊಟ, ಉಪಹಾರ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪಿಎನ್‌ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಝೂಪ್ ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹ್ಯಾಪ್ಟಿಕ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಅಪ್ ಡೌಲ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಮೆನು ನೋಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ, ಅದೂ ಸಹ ಸರಳ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

English summary

Indian Railway Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC) now allowed railway passengers to book food through WhatsApp with the help of food delivery applications Zoop. How to book food through the messaging service WhatsApp.