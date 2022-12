ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ನಾಯಕರು ಹೊಸಬರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ: ಖರ್ಗೆ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 4: ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪುರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ನಾಯಕರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಫೆಬ್ರವರಿಯ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ರಾಜಧಾನಿ ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಪಕ್ಷದ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಸಂಘಟನೆಯು ಬಲವಾದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮತ್ತು ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ, ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಂಘಟನಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿಂದ ತಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಖರ್ಗೆ, ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು ಹಲವಾರು ಮಂದಿಯಿದ್ದರೂ, ನಿಯೋಜಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡದಿದ್ದರೂ ನಾಯಕತ್ವ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮುಖಂಡರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದವರು ಹೊಸ ಜನರಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರು.

ಖರ್ಗೆಯವರ ಟೀಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಂಘಟನೆ) ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಕ್ಷವು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಾಯಕರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಷ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.

Congress president Mallikarjuna Kharge on Sunday told party leaders that if they neglect the organizational work of the party or are unable to successfully complete the work assigned to them, they will have to make way for new leaders.