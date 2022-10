ನೇತಾಜಿ ಹೆಸರು ದುರುಪಯೋಗ ತಡೆಯಲು ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋದ ಕುಟುಂಬ

India

oi-Punith BU

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 19: 1945ರ ತೈಪೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ನಂತರದ ಜೀವನ ಕುರಿತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಸನ್ಯಾಸಿ ದೇಶೋನಾಯಕ್' (ಸನ್ಯಾಸಿ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ) ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಮ್ಲನ್ ಕುಸುಮ್ ಘೋಷ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ನಕಲಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಜನರ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆ. ವಿವಾದವು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು 28 ಅಡಿಯ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ: ಮಗಳು ಆಕ್ಷೇಪ ಯಾಕೆ?

ಆಗಸ್ಟ್ 1945ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ ಬದುಕುಳಿದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಮೊಮ್ಮಗ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಬೋಸ್, ಇಂತಹ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೈಪೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅಥವಾ ಓದದೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನೇತಾಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನೇತಾಜಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೇತಾಜಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ (ಗುಮ್ನಾಮಿ ಬಾಬಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌ ಬೋಸ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

English summary

Days before the release of a film on Netaji Subhash Chandra Bose's later life after the 1945 Taipei plane crash, Netaji's family said they were looking to move court to stop the misuse of his name.