Breaking: 10 ದಿನದಲ್ಲೇ ನೀಟ್-ಪಿಜಿ 2022 ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

India

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 1: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 21ರಂದು ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ 10 ದಿನಗಳ ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ NEET PG 2022 ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ 'ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ (NBEMS) ಅನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Breaking: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

"NEET-PG ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ! NEET-PG ಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

NEET-PG result is out!



I congratulate all the students who have qualified for NEET-PG with flying colours.



I appreciate @NBEMS_INDIA for their commendable job of declaring the results in record 10 days, much ahead of the schedule.



Check your result at https://t.co/Fbmm0s9vCP